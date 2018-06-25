Собственная квартира не помогает челябинцам найти вторую половинку

Фото с сайта minstroy74.ru

Аналитики выяснили, что наличие собственной жилплощади у мужчин и женщин не повышает вероятность создания семьи.

Эксперты риелторского онлайн-сервиса N1.RU провели опрос. Большинство участников исследования уверены, что как для мужчин, так и для женщин собственная квартира не влияет на шансы создать семью, так как «все зависит от человека». Такой ответ выбрали больше половины опрошенных.

Однако для женщин собственная квартира оказалась менее весомым аргументом. Также оказалось, что если у женщины скромные внешние данные, то наличие у нее жилья более важно. Самым популярным ответом среди мужской аудитории стал «при прочих равных шансы возрастают». Каждый десятый мужчина заявил, что для него важны связи и зарплата женщины.

Фото с сайта minstroy74.ru





Все новости за 25.06.2018 г.»