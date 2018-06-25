В копейской колонии заключенные следят за ходом чемпионата мира по футболу и ведут турнирную таблицу

Фото: Пресс-служба ОНК

Правозащитники рассказали о том, как смотрят матчи мундиаля в исправительной колонии №6 в Копейске.

Заключенные следят за ходом чемпионата в специально отведенное время. О результатах матчей, которые посмотреть не удается, они узнают из новостей. В одном из отрядов тщательно ведут турнирную таблицу и оповещают об исходах встреч других осужденных.

Как отметили в пресс-службе челябинской Общественной наблюдательной комиссии, ИК-6 — единственная колония в регионе, где так подробно отслеживают ход чемпионата мира по футболу с позволения администрации.

«Шестерка» приобрела скандальную известность в ноябре 2012 года, когда там вспыхнул бунт из-за плохих условий содержания и поборов со стороны руководства. Начальника колонии осудили на три года лишения свободы условно.

Фото: Пресс-служба ОНК





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