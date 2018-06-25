На базе ЮУрГУ заработает академия Samsung

Фото с сайта www.susu.ru

В ЮУрГУ откроется новый учебный курс «IoTАкадемия Samsung».

26 июня в университете состоится подписание соглашения об открытии программы обучения «IoTАкадемия Samsung» на базе высшей школы электроники и компьютерных наук. Проект включает в себя развитие центра экспертизы интернета вещей и интеллектуальный анализ данных.

«Открытие программы «IoTАкадемии Samsung» — это большой шаг в направлении решения одной из ключевых задач университета: обеспечение научной и образовательной поддержки для перехода промышленности большого Урала на платформу «Индустрии 4.0», — прокомментировал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Специалисты в области технологий интернета вещей и методов интеллектуального анализа больших данных сегодня очень востребованы. Они необходимы на промышленных предприятиях, для поддержки процессов автоматизации, для разработки решений для умных зданий и городов.

Фото с сайта www.susu.ru





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