- 63.2396р. - 0.5477
- 73.7247р. + 0.0376
На базе ЮУрГУ заработает академия Samsung
25.06.2018 г. 11:12
В ЮУрГУ откроется новый учебный курс «IoTАкадемия Samsung».
26 июня в университете состоится подписание соглашения об открытии программы обучения «IoTАкадемия Samsung» на базе высшей школы электроники и компьютерных наук. Проект включает в себя развитие центра экспертизы интернета вещей и интеллектуальный анализ данных.
«Открытие программы «IoTАкадемии Samsung» — это большой шаг в направлении решения одной из ключевых задач университета: обеспечение научной и образовательной поддержки для перехода промышленности большого Урала на платформу «Индустрии 4.0», — прокомментировал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.
Специалисты в области технологий интернета вещей и методов интеллектуального анализа больших данных сегодня очень востребованы. Они необходимы на промышленных предприятиях, для поддержки процессов автоматизации, для разработки решений для умных зданий и городов.
Фото с сайта www.susu.ru
- 07.06.2018 г. ЮУрГУ вошел в рейтинг 1000 лучших университетов мира
- 31.05.2018 г. Новое общежитие ЮУрГУ, которое построят к саммиту ШОС, будет рассчитано на 1,5 тыс. мест
- 25.04.2018 г. Два южноуральских вуза не смогут набирать бюджетников по нескольким специальностям
- 13.04.2018 г. Челябинские ученые запатентовали футболку с бесконтактным ЭКГ
- 29.03.2018 г. Пожарная машина попала в аварию, когда ехала на вызов в задымленный ЮУрГУ