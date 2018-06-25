В Копейске трое школьников плевали в Вечный огонь и сушили на нем обувь

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

Жителей Копейска возмутили школьники, которые сушили кроссовки на Вечном огне.

В воскресенье, 24 июня, около 20:30 трое подростков на велосипедах приехали в Сквер павших героев. По сообщениям очевидцев, они лазили по мемориальному комплексу, снимали обувь и сушили ее на Вечном огне, а также плевали в пламя. На замечания взрослых школьники не реагировали.

Прохожая сняла их на камеру телефона и отправила видео в сообщество «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Ситуация вызвала бурное возмущение копейчан. В комментариях пользователи призвали очевидца обратиться в полицию.

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop





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