В Челябинской области школьница скончалась от острого алкогольного отравления

25.06.2018 г. 10:45

В Челябинской области школьница скончалась от острого алкогольного отравления
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

15-летняя девочка из Магнитогорска скончалась от алкогольной интоксикации.

Все случилось в субботу, 23 июня. Восьмиклассницу привезли в детскую больницу Магнитогорска в три часа ночи. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию, но спасти девочку не смогли. Она скончалась. Известно, что до трагедии школьнице и ее подруге алкогольный напиток купил взрослый, его личность пока не установлена.

Мужчину разыскивают, против него возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, в каком магазине он купил спиртное, весь ассортимент изъяли.

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru


    

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