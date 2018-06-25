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В Челябинской области школьница скончалась от острого алкогольного отравления
25.06.2018 г. 10:45
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
15-летняя девочка из Магнитогорска скончалась от алкогольной интоксикации.
Все случилось в субботу, 23 июня. Восьмиклассницу привезли в детскую больницу Магнитогорска в три часа ночи. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию, но спасти девочку не смогли. Она скончалась. Известно, что до трагедии школьнице и ее подруге алкогольный напиток купил взрослый, его личность пока не установлена.
Мужчину разыскивают, против него возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, в каком магазине он купил спиртное, весь ассортимент изъяли.
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
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