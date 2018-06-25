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В Челябинской области на трассе М5 затруднено движение в связи с дорожными работами
25.06.2018 г. 09:15
Фото с сайта devyatka.ru
На четырех участках трассы М5 в Челябинской области начались дорожные работы.
На мосту через реку Бишбайтал в районе развязки на объездную дорогу Челябинска ремонтируют правый проезд. Также работы начались на путепроводе через железную дорогу близ станции Полетаево-2. На этих двух участках ремонт продлится до 20 августа. Также в районе Сатки на двух участках идет замена слоев износа. Там работы завершатся 20 сентября.
Как отметили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», на всех отрезках движение затруднено, транспорт идет по одной полосе проезжей части в обе стороны. Водителей просят внимательнее планировать свой маршрут и искать пути объезда.
Фото с сайта devyatka.ru
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