В Челябинской области на трассе М5 затруднено движение в связи с дорожными работами

Фото с сайта devyatka.ru

На четырех участках трассы М5 в Челябинской области начались дорожные работы.

На мосту через реку Бишбайтал в районе развязки на объездную дорогу Челябинска ремонтируют правый проезд. Также работы начались на путепроводе через железную дорогу близ станции Полетаево-2. На этих двух участках ремонт продлится до 20 августа. Также в районе Сатки на двух участках идет замена слоев износа. Там работы завершатся 20 сентября.

Как отметили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», на всех отрезках движение затруднено, транспорт идет по одной полосе проезжей части в обе стороны. Водителей просят внимательнее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

Фото с сайта devyatka.ru





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