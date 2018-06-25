В Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности

Фото с сайта pravmin74.ru

Режим НМУ объявили в Челябинске до 14:00 понедельника.

Из-за слабого северо-западного ветра в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества. Велика вероятность возникновения смога. Промышленные предприятия региона получили предупреждение о возникновении НМУ. По закону они обязаны снизить объемы выбросов вредных веществ.

Как сообщили в челябинском гидрометцентре, режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 14:00 понедельника, 25 июня.

Фото с сайта pravmin74.ru





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