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В Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности
25.06.2018 г. 09:00
Фото с сайта pravmin74.ru
Режим НМУ объявили в Челябинске до 14:00 понедельника.
Из-за слабого северо-западного ветра в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества. Велика вероятность возникновения смога. Промышленные предприятия региона получили предупреждение о возникновении НМУ. По закону они обязаны снизить объемы выбросов вредных веществ.
Как сообщили в челябинском гидрометцентре, режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 14:00 понедельника, 25 июня.
Фото с сайта pravmin74.ru
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