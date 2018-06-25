В Челябинской области многодетную мать обязали вернуть маткапитал за покупку квартиры в аварийном доме

Фото с сайта vesti14.ru

У жительницы Челябинской области отобрали материнский капитал за покупку аварийного жилья и его последующую незаконную перепродажу.

Женщина получила 433 тыс. рублей на погашение кредита за квартиру, которую она купила в Уйском районе. Вскоре в Пенсионный фонд поступила информация, что жилплощадь находится в доме 1920 года постройки и ее износ составляет 68%. Также выяснилось, что в августе того же года женщина продала квартиру и не оформила своих детей долевыми собственниками. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Теперь многодетная мать обязана вернуть государству выплаченные ей 433 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Челябинска.

Фото с сайта vesti14.ru





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