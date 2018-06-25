В начале июля на Южный Урал придет 30-градусная жара

Фото с сайта www.glavny.tv

В первых числах июля в Челябинской области ожидается потепление до +32.

На этой неделе, по данным Gismeteo, в Челябинске и области будет переменная облачность. 28 и 29 июня возможен небольшой дождь. В ночные часы температура воздуха +15-+17, днем в среднем будет около +26.

А со следующего понедельника, 2 июля, в Челябинск придут жаркие солнечные дни. Синоптики обещают ясную погоду, слабый ветер 2-9 м/с и температуру воздуха до +32.

Фото с сайта www.glavny.tv





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