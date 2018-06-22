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Выплаты вкладчикам «Мосуралбанка», у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 6 июля
22.06.2018 г. 16:35
В «Агентстве по страхованию вкладов» озвучили дату начала выплат компенсаций вкладчикам «Мосуралбанка».
Их совокупный размер составит не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, в том числе индивидуального предпринимателя. Сумму, которая превышает страховку, будут выплачивать в ходе ликвидации банка, причем физическим лицам будут компенсировать ее в первую очередь, а предпринимателям – в третью.
Банки-агенты, которые будут выдавать деньги клиентам «Мосуралбанка», будут определены до 28 июня. В агентстве заявили, что выплаты начнутся не позднее 6 июля.
Лицензию у «Мосуралбанка» ЦБ отозвал в пятницу, 22 июня. Причиной этого регулятор назвал ориентированность бизнес-модели банка на обслуживание интересов акционеров и аффилированных с ними лиц, что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов.
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