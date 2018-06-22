Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта chelspasatel.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 16 по 22 июня 2018 года.



1. Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме на ЧМЗ

Все случилось в пятиэтажке, расположенной на улице Липецкой, в среду, 20 июня. Детонация была зафиксирована на балконе второго этажа, где находился пятилитровый переносной баллон. Причиной стала утечка газа. В результате в квартире оказались повреждены остекление и перегородки. В результате госпитализировали двух человек — 42-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Их доставили в ГКБ №6.

Фото с сайта chelspasatel.ru

В четверг, 21 июня, в городской администрации сообщили, что оба пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации, подключены к аппаратам ИВЛ. У обоих ожоги дыхательных путей и верхних тканей. У женщины степень поражения составляет 40%, у мальчика — 80%.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

2. Челябинск не успеет построить конгресс-холл на берегу Миасса к саммиту ШОС

В четверг, 21 июня, в Москве состоялось заседание федерального оргкомитета под председательством помощника президента Владимира Ушакова. На нем было принято решение возвести только «коробку» здания, а основные мероприятия проводить в конгресс-холле «Таганай», который строит бизнесмен Алексей Наговицын на улице Труда у стадиона «Центральный». Об этом «URA.RU» сообщили участники заседания.

«Дано указание объект строить, чтобы он украшал набережную, но с внутренней отделкой торопить не станут», — цитирует агентство своих собеседников.

Фото с сайта congress-74.ru

Один из участников заседания рассказал изданию, что площадей остальных объектов хватит для проведения саммитов. Общую стоимость проекта конгресс-холла оценивают в 9 млрд рублей. Правительство области уже выделило из бюджета свыше 3 млрд рублей.

3. Челябинцы собирают подписи против повышения пенсионного возраста и готовятся выйти на митинги

Федерация профсоюзов, партия «Справедливая Россия» и сторонники оппозиционера Алексея Навального готовят в Челябинске акции против повышения пенсионного возраста.

«Справедливая Россия» на этой неделе начала сбор подписей против повышения пенсионного возраста. В партии отмечают, что в Челябинской области средняя продолжительность жизни мужчин — 63 года. Таким образом, предложение правительства фактически отменит для южноуральцев пенсию, которую будут платить с 65 лет.

Со среды, 20 июня, во всех крупных городах Челябинской области проходят пикеты по сбору подписей, рассказали в пресс-службе партии. Там также сообщили, что родителей школьников в Челябинске запугивают арестами на 15 суток за участие в акциях против повышения пенсионного возраста. Информация об этом поступила на горячую линию партии.



Митинг против пенсионного возраста намерены провести и сторонники оппозиционера Алексея Навального. Руководитель челябинского штаба Борис Золотаревский подал уведомление в мэрию. Алексей Навальный объявил всероссийскую акцию протеста, которая должна пройти 1 июля. Заявки поданы более чем в 20 городах России, которые не принимают матчи чемпионата мира по футболу.

Фото с сайта chelprof.ru

Региональная федерация профсоюзов объявила 5 июля днем коллективных действий профсоюзных организаций Челябинской области против повышения пенсионного возраста. В этот день будут организованы митинги, пикеты и шествия. Профсоюзы обратились к президенту, правительству, депутатам Госдумы и выразили категорическое несогласие с предложением об увеличении пенсионного возраста. Будут направлены письма губернатору и председателю Заксобрания области.

Кроме того, движение «Открытая Россия» включило Челябинск в список городов, где проведут сбор подписей за отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра. Акция, связанная с планами правительства повысить пенсионный возраст и ставку НДС, стартовала в понедельник, 18 июня. Кампания получила название #КраснаяКарточкаМедведеву. Она продлится до окончания чемпионата мира по футболу.

Между тем, проведенный на портале Зарплата.ру опрос показал: каждый третий челябинец уверен, что до пенсии ему не дожить. Против решения правительства высказались 95% опрошенных. Каждый десятый уже устал работать и ждет выхода на пенсию.

Решение о повышении пенсионного возраста в России правительство приняло 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу. Предполагается, что женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65. Переход на новую систему в правительстве планируют сделать поэтапным.

Правительственный проект законов о пенсионной реформе Госдума начнет рассматривать в июле. Остальные чтения состоятся осенью. Сейчас документы направлены в регионы для получения отзывов. Мнения будут собирать в течение месяца.

4. В Челябинске по факту выбросов «Мечела» в реку Миасс возбуждено уголовное дело

Стали известны результаты экологической проверки, которую региональный Росприроднадзор провел на предприятиях группы «Мечел». В сточных водах производств обнаружили многократное превышение допустимых концентраций вредных веществ: фенолов — в семь раз, нефтепродуктов — в 10 раз, а ртути — в 29 раз. Выбросы поступали в реку Миасс. По факту экологических нарушений возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта mechel.ru

Внеплановые выездные проверки Росприроднадзор совместно с сотрудниками силовых ведомств провел в мае и июне на ряде предприятий Челябинска и области. Ревизоры посетили ЧМК и «Мечел-Кокс», а также ММК, Челябинский электрометаллургический комбинат, цинковый завод и предприятие «Прогресс».

5. Челябинский зоопарк хотят расширить на восемь гектаров

Проект развития учреждения обсуждали в городской думе на заседании комиссии по социальной политике. Депутаты отметили, что зоопарку принадлежит 30 гектаров земли, а все вольеры сейчас занимают семь гектаров. В планах — расширить площадку на восемь гектаров. Также в зоопарке хотят создать парковку на 416 мест, сделать второй вход на территорию, а также оборудовать новые открытые вольеры для крупных копытных, кошек и других хищников. Там питомцы будут жить в условиях естественной природы.

Фото с сайта chelzoo.ru

В данный момент запускается конкурс на разработку документации на освоение территории, сообщили в пресс-службе челябинской городской думы.

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