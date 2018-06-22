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В Международный день борьбы с наркоманией челябинцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
22.06.2018 г. 15:14
Фото с сайта pravmin74.ru
На Южном Урале пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией.
Его отмечают во всем мире 26 июня. Профилактические акции пройдут в Челябинской области с 23 по 30 июня. В южноуральских больницах состоятся дни открытых дверей, а на дорогах региона пройдет рейд «Трезвый водитель».
Во вторник, 26 июня, в Челябинске на Кировке с 15:00 до 18:00 любой желающий сможет пройти анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Горожане смогут получить рекомендации нарколога.
Фото с сайта pravmin74.ru
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