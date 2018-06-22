В Челябинске на развязке за цирком перекроют движение транспорта

24 и 25 июня для транспорта закроют развязку на улице Братьев Кашириных от Кирова с выходом на Труда.

Движение на путепроводе будут останавливать с 09:00 до 20:00 из-за строительных работ. Их на транспортном узле ведет компания «Южуралмост», сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее там смонтировали уникальный кран весом 650 тонн. Его используют для строительства третьей очереди дорожной развязки, которая позволит значительно разгрузить транспортные потоки в центре города.

Все новости за 22.06.2018 г.»