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В Челябинске на развязке за цирком перекроют движение транспорта
22.06.2018 г. 15:13
24 и 25 июня для транспорта закроют развязку на улице Братьев Кашириных от Кирова с выходом на Труда.
Движение на путепроводе будут останавливать с 09:00 до 20:00 из-за строительных работ. Их на транспортном узле ведет компания «Южуралмост», сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее там смонтировали уникальный кран весом 650 тонн. Его используют для строительства третьей очереди дорожной развязки, которая позволит значительно разгрузить транспортные потоки в центре города.
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