Челябинские полицейские, приехавшие работать на ЧМ-2018 в Екатеринбург, спасли пенсионерку

Фото с сайта VistaNews.ru

Полицейские из Челябинской области пришли на помощь 78-летней жительнице Екатеринбурга.

В уральскую столицу они приехали в командировку охранять мероприятия чемпионата мира по футболу. Как сообщает Znak.com, несколько дней назад вечером в парке на Химмаше 78-летней местной жительнице стало плохо. Неподалеку проходил полицейский патруль. Старший лейтенант и два сержанта помогли старушке. Они вывели ее из парка, вызвали скорую помощь, дождались приезда врачей, а потом проводили домой.

«Спасибо Челябинску за таких ребят. Пусть руководство не пугает их, а поощряет», — цитирует издание знакомую пострадавшей женщины.

По некоторым данным, полицейские приехали в Екатеринбург из Миасса.

Фото с сайта VistaNews.ru

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