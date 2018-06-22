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В Челябинске футбол можно посмотреть в каждом третьем заведении общепита
22.06.2018 г. 14:05
Сервис 2ГИС сравнил средние чеки в спортбарах российских городов и посчитал количество заведений, где идут трансляции матчей ЧМ-2018.
Аналитики 2ГИС изучили цены в 18 городах: к 11 городам чемпионата добавили семь миллионников — матчей в них нет, но жители могут посмотреть футбол в большом количестве спортбаров.
Самый большой средний чек, конечно, в Москве — 1240 рублей. В столице 47% заведений показывают футбол. На втором месте по размеру чека Ростов-на-Дону — 928 рублей. Далее в порядке убывания идут Сочи, Санкт-Петербург, Самара, Казань.
Челябинск по размеру среднего чека оказался на 12-м месте. Здесь во время одного визита в спортбар жители тратят в среднем 672 рубля. А матчи чемпионата мира по футболу транслируют 27% заведений. В целом по России средний чек в спортбарах составляет 929 рублей.
Фото с сайта petrovkasports.ru
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