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В Челябинске начался международный конгресс по вопросам секс-медицины
22.06.2018 г. 14:01
В столице Южного Урала в пятницу, 22 июня, стартовал международный симпозиум по репродуктивной и сексуальной медицине.
На мероприятии под названием «Встреча на Миассе» пройдут дискуссии специалистов из профессиональных обществ и ведущих медицинских институтов. Эксперты будут обсуждать урологические патологии, хирургию органов таза, лечение импотенции и бесплодия, а также онкоурологию и перспективное направление под названием «генитальный тюнинг».
Главный уролог Челябинской области Андрей Шульгин отметил, что симпозиум поможет распространению в регионе передового опыта в сфере сексуальной медицины и усилит взаимодействие специалистов в вопросах репродуктивного здоровья. Конгресс продлится до 24 июня. столице Южного Урала в пятницу, 22 июня, стартовал международный симпозиум по репродуктивной и сексуальной медицине.
На мероприятии под названием «Встреча на Миассе» пройдут дискуссии специалистов из профессиональных обществ и ведущих медицинских институтов. Эксперты будут обсуждать урологические патологии, хирургию органов таза, лечение импотенции и бесплодия, а также онкоурологию и перспективное направление под названием «генитальный тюнинг».
Главный уролог Челябинской области Андрей Шульгин отметил, что симпозиум поможет распространению в регионе передового опыта в сфере сексуальной медицины и усилит взаимодействие специалистов в вопросах репродуктивного здоровья. Конгресс продлится до 24 июня.
Фото с сайта nmpokrov.com
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