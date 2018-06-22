На ЧТЗ выпустили 11 «футбольных» тракторов

Фото: Пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак»

Тракторозаводцы к чемпионату мира по футболу выпустили машины с символикой мундиаля.

На 11 болотоходных бульдозеров нанесли надпись «Россия, вперед!». Она расположилась на фоне развевающегося триколора рядом с футбольным мячом и годом проведения первенства — 2018. Тракторы отправятся во все уголки страны, от Кабардино-Балкарии до Ханты-Мансийского автономного округа. В кабину каждой машины на предприятии положили по футбольному мячу.

Количество выпущенных тракторов, по словам представителей завода, также не случайно. 11 городов России принимают у себя матчи чемпионата, 11 игроков защищают на футбольном поле честь страны. Однако, как заявил директор по внешним связям ЧТЗ Андрей Печеркин, завод может выпустить больше «футбольных» машин, если идея понравится партнерам.

Фото: Пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак»



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