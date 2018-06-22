В Челябинской области директора управляющей компании посадили на 3,5 года за махинации с поставками газа на 105 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Еманжелинске директору организации вынесли приговор за многомиллионные махинации с поставками ресурсов.

Глава компании «Уралсервис» получал горючий газ от предприятия «Новатэк-Челябинск». После получения оплаты от потребителей он предоставлял поставщику сведения об отсутствии средств на выполнение обязательств по договору. Присвоенные деньги перечислял на счета подконтрольных коммерческих организаций.

Ущерб компании «Новатэк-Челябинск» оценили в 93 млн рублей, еще более 12,5 млн рублей убытков понесло предприятие «Газпром газораспределение Челябинск».

Суд приговорил директора компании «Уралсервис» к 3,5 года в колонии-поселении и лишил его права заниматься бизнесом в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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