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В Челябинске построили дом социального использования, где смогут поселиться бедные
22.06.2018 г. 13:44
Фото с сайта minstroy74.ru
Первый на Южном Урале наемный дом социального использования появился в областном центре.
В здании есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Их будут предоставлять на срок от года до десяти лет состоящим на учете нуждающимся, а также тем, кому доход не позволяет приобрести жилье по рыночным ценам.
Кроме того, сейчас рассматривается законопроект, который позволит льготникам компенсировать до 70% расходов на квартплату в домах социального найма, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта minstroy74.ru
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