В Челябинске построили дом социального использования, где смогут поселиться бедные

Фото с сайта minstroy74.ru

Первый на Южном Урале наемный дом социального использования появился в областном центре.

В здании есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Их будут предоставлять на срок от года до десяти лет состоящим на учете нуждающимся, а также тем, кому доход не позволяет приобрести жилье по рыночным ценам.

Кроме того, сейчас рассматривается законопроект, который позволит льготникам компенсировать до 70% расходов на квартплату в домах социального найма, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта minstroy74.ru

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