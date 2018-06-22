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В Челябинске на территории парка «Рифей» к саммиту ШОС построят гостиницу
22.06.2018 г. 13:42
В региональном правительстве планируют построить отель для гостей саммита ШОС в парке семейного отдыха «Рифей».
Таким образом, гостиница появится напротив президентского городка, который будет располагаться в коттеджном поселке «Терема». Планы по строительству обсуждали в правительстве на заседании по вопросам развития парка семейного отдыха «Рифей». По словам губернатора Бориса Дубровского, «площадка вызывает интерес инвесторов».
Сейчас в «Рифее» идет второй этап реконструкции. Там появятся мини-футбольное поле, беговые дорожки и площадка для конной выездки. В дальнейшем в парке планируют построить физкультурный комплекс, плавательный бассейн, велодорожки, роллерные трассы, универсальный игровой зал, а также зону для семейного отдыха.
Фото с сайта gubernator74.ru
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