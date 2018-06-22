Многодетные семьи в Челябинской области смогут получить деньги вместо положенных земельных участков

Фото с сайта zs74.ru

Депутаты областного Заксобрания одобрили изменения в законодательство о бесплатном предоставлении земли.

Предполагается, что вместо земельного надела можно будет получить социальную выплату. Ее размер будет равняться средней кадастровой стоимости участка земли площадью 0,13 га. Льготой смогут воспользоваться многодетные семьи с небольшими доходами, а также малоимущие, которые встали на учет. Выплата будет носить целевой характер, ее можно будет потратить на приобретение жилья, участие в долевом строительстве или выплату по ипотеке.

Такая мера сократит очередь на получение земельных участков и позволит улучшить жилищные условия многодетных семей и малоимущих, сообщили в пресс-службе ЗСО. Законопроект одобрили на комитете по строительной политике. Заседание Заксобрания состоится 28 июня.

Фото с сайта zs74.ru

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