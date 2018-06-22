ЦБ отозвал лицензию «Мосуралбанка», у которого в Челябинске работало семь офисов

Реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков стала причиной отзыва лицензии у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка. Финансовая организация с головным офисом в Москве занимала 269-е место в банковской системе России.

«Бизнес-модель АКБ «Мосуралбанк» (АО) носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

«Мосуралбанк» представлял регулятору недостоверную отчетность. ЦБ усмотрел в работе организации признаки совершения уголовно наказуемых деяний. В связи с этим данные будут переданы в правоохранительные органы.

Ранее ЦБ вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Но руководство и собственники банка не сделали ничего для нормализации положения. Поэтому Банк России принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг. Лицензия отозвана в пятницу, 22 июня.

В Челябинске работало семь операционных офисов «Мосуралбанка». Они располагались по всему городу — в центре, на северо-западе, а также в Металлургическом, Ленинском и Тракторозаводском районах. Кроме того, офис работал в Копейске.

«Мосуралбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай. Вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, получат свои деньги в полном объеме, если суммы на счетах не превышают 1 млн 400 тыс. рублей.

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