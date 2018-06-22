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В Челябинске будут судить банду сутенеров из Советского района
22.06.2018 г. 10:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
Перед судом предстанут четверо челябинцев, которых обвиняют преступлениях, связанных с занятием проституцией.
В 2016-2017 годах местные жители содержали в Советском районе несколько притонов. Туда завлекали девушек, которых принуждали к занятию проституцией. У них вымогали и силой отбирали заработанные деньги. Всего потерпевшими признали восемь девушек. Трое из них были несовершеннолетними, когда работали в притонах.
Также во время следствия у одного из соучастников обнаружили почти 60 граммов гашиша. Уголовное дело четверых подельников рассматривает Советский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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