В Челябинске будут судить банду сутенеров из Советского района

Фото с сайта 74.мвд.рф

Перед судом предстанут четверо челябинцев, которых обвиняют преступлениях, связанных с занятием проституцией.

В 2016-2017 годах местные жители содержали в Советском районе несколько притонов. Туда завлекали девушек, которых принуждали к занятию проституцией. У них вымогали и силой отбирали заработанные деньги. Всего потерпевшими признали восемь девушек. Трое из них были несовершеннолетними, когда работали в притонах.

Также во время следствия у одного из соучастников обнаружили почти 60 граммов гашиша. Уголовное дело четверых подельников рассматривает Советский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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