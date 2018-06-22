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На Свердловском проспекте перевернулась иномарка
22.06.2018 г. 10:43
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
Свердловский проспект утром в пятницу, 22 июня, встал в пробке из-за аварии.
По словам очевидцев, на участке между улицей Островского и проспектом Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей. Lada Priora сбоку протаранила Citroen, который двигался по Свердловскому. После этого иномарка перевернулась на крышу. Из-за ДТП образовалась огромная пробка.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, серьезно в аварии никто не пострадал. Известно также, что за рулем Citroen была женщина.
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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