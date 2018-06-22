Житель Челябинска выиграл в лотерею свыше 170 млн рублей

22.06.2018 г. 10:04

Житель Челябинска выиграл в лотерею свыше 170 млн рублей

Участник лотереи из Челябинска стал мультимиллионером.

Он выиграл джекпот в тираже «4 из 20». Участник угадал все числа в двух игровых полях билета и стал обладателем 170 161 629 рублей. На данный момент личность победителя неизвестна, поскольку он еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что счастливый билет был куплен в Челябинске за 600 рублей.

 

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