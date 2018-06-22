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Минстрой России займется жилыми долгостроями в Челябинской области
22.06.2018 г. 10:03
Вопросы с проблемными домами на Южном Урале федеральный минстрой будет решать в ручном режиме.
В данный момент финансирование ищут для достройки многоквартирного дома в центре Челябинска, строительство которого заморожено уже 10 лет. Также решается вопрос с объектом в Миассе, где квартиры продавали по двойной схеме, передает слова начальника пресс-службы областного правительства Дмитрия Федечкина газета «Известия». Он отметил, что для одного из долгостроев нашли инвестора после визита в Челябинск в 2017 году Владимира Путина.
Помимо Южного Урала, проблемные объекты находятся в Ивановской, Волгоградской, Нижегородской, и Томской областях. Как пишет издание, минстрой будет решать вопросы по их достройке в ручном режиме с местными властями каждого региона.
Фото с сайта minstroy74.ru
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