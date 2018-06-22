Челябинск не успеет построить конгресс-холл на берегу Миасса к саммиту ШОС

Фото с сайта congress-74.ru

К саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске построят только «коробку» здания конгресс-холла.

В четверг, 21 июня, в Москве состоялось заседание федерального оргкомитета под председательством помощника президента Владимира Ушакова. На нем было принято решение возвести только «коробку» здания, а основные мероприятия проводить в конгресс-холле «Таганай», который строит бизнесмен Алексей Наговицын на улице Труда у стадиона «Центральный». Об этом «URA.RU» сообщили участники заседания.

«Дано указание объект строить, чтобы он украшал набережную, но с внутренней отделкой торопить не станут», — цитирует агентство своих собеседников.

Один из участников заседания рассказал изданию, что площадей остальных объектов хватит для проведения саммитов. Общую стоимость проекта конгресс-холла оценивают в 9 млрд рублей. Правительство области уже выделило из бюджета свыше 3 млрд рублей.

Фото с сайта congress-74.ru

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