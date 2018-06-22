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Персонально ваш. Кандидат в мэры Миасса Валентин Вертипрахов
22.06.2018 г. 09:50
Фото с сайта U24.ru
Гость программы «Персонально ваш» в пятницу, 22 июня, на «Челябинском эхе» — один из кандидатов в мэры Миасса Валентин Вертипрахов. Говорим о причинах и следствиях миасской политической аномалии. О том, как на самом деле влияет перманентный кризис власти в Миассе на развитие города и жизнь простых горожан. И почему на ставшую расстрельной должность градоначальника претендует сразу 10 кандидатов.
Присоединяйтесь к беседе на «Челябинском эхе» в 18:05. Будут также трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта U24.ru
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