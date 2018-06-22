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Разбор полетов
Российские города стали отказываться от практики проведения публичных слушаний при решении градостроительных вопросов
22.06.2018 г. 09:42
Фото с сайта www.chelduma.ru
Узнавать мнение горожан о проектах застройки теперь разрешено методом продолжительных заочных опросов. Означает ли это, что это мнение на самом деле никого не интересует? И надо ли вообще советоваться с обывателями там, где бывает трудно разобраться даже специалистам?
Говорим об этом в пятницу, 22 июня, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: депутат совета Центрального района Челябинска Михаил Смирнов и архитектор Дмитрий Ступин.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта www.chelduma.ru
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