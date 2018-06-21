ФАС выдала предупреждения компании «НОВАТЭК-Челябинск» после жалоб «Макфы» и «Рависа»

Фото с сайта tourdom.ru

АО «Макфа» и ООО «Равис» пожаловались в ФАС на действия поставщика газа.

Претензии предприятий к компании «НОВАТЭК-Челябинск» связаны с тем, что поставщик менял объемы газа, прописанные в договорах, при этом свои действия с покупателями не согласовывал. Также «НОВАТЭК» навязывал невыгодные условия договоров на поставку и транспортировку газа, ограничивал возможность закупки у других поставщиков и бирже под угрозой штрафов.



Покупатели много раз обращались в компанию с целью корректировки объемов поставки газа, однако «НОВАТЭК» отказал. ФАС направила в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» два предупреждения. Если компания не выполнит требования антимонопольной службы, ее ждут миллионные штрафы, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Фото с сайта tourdom.ru

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