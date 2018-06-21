В больнице умер мотоциклист, который минувшей ночью попал в яму на Братьев Кашириных

Фото с сайта vk.com/motochel74

В ночь на четверг, 21 июня, 34-летний мотоциклист на скорости въехал в яму и получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Все случилось на улице Братьев Кашириных около пяти часов утра. Мужчина на мотоцикле въехал в яму, скорость была высокой. После этого он врезался в бордюр и упал на землю. Челябинца привезли в больницу в тяжелом состоянии. Через несколько часов он скончался.

В соцсетях очевидцы пишут, что яма не была огорожена, и публикуют видеозаписи с дорожниками, которые привезли пластмассовые блоки почти сразу после ДТП и пытались установить их. Но инспектор ДПС не разрешил этого сделать, пока не будет сфотографировано место аварии.

Фото: Мото Челябинск. KTeam / vk.com

Все новости за 21.06.2018 г.»