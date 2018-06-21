В Сосновском районе появится областной «Сад Победы»

Фото с сайта cheladmin.ru

В День памяти и скорби в селе Долгодеревенское пройдет церемония закладки областного «Сада Победы».

Он расположится на берегу реки Зюзелга. Любой желающий получит возможность посадить там дерево в память о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Сделать это южноуральцы могут лично или через челябинский «Союз садоводов», который выступил оператором проекта.

Торжественная церемония закладки состоится 22 июня в школе села Долгодеревенское. Волонтеры высадят на территории будущего сада плодовые деревья. Также в фундамент памятника погибшим на войне педагогам и выпускникам школы заложат капсулу с посланием потомкам, которую откроют в 100-летний юбилей Победы — 9 мая 2045 года. Начало мероприятия в 11:00.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 21.06.2018 г.»