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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Сосновском районе появится областной «Сад Победы»
21.06.2018 г. 14:39
В День памяти и скорби в селе Долгодеревенское пройдет церемония закладки областного «Сада Победы».
Он расположится на берегу реки Зюзелга. Любой желающий получит возможность посадить там дерево в память о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Сделать это южноуральцы могут лично или через челябинский «Союз садоводов», который выступил оператором проекта.
Торжественная церемония закладки состоится 22 июня в школе села Долгодеревенское. Волонтеры высадят на территории будущего сада плодовые деревья. Также в фундамент памятника погибшим на войне педагогам и выпускникам школы заложат капсулу с посланием потомкам, которую откроют в 100-летний юбилей Победы — 9 мая 2045 года. Начало мероприятия в 11:00.
Фото с сайта cheladmin.ru
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