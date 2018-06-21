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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Челябинске завели уголовное дело на пьяного хулигана, который ударил полицейского
21.06.2018 г. 14:35
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет арестовал челябинца за применение насилия в отношении представителя власти.
Вечером во вторник, 19 июня, жителя Ленинского района доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Там он оказал сопротивление стражам порядка и ударил одного из полицейских. Следователи отмечают, что мужчина был пьян. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.
Хулигана заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Фото с сайта chelzoo.ru
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