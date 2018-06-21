Челябинск примет самую большую в своей истории делегацию китайских бизнесменов

Фото с сайта gubernator74.ru

120 предпринимателей Китая едут за бизнес-партнерами в Челябинск.

Делегация будет работать на Южном Урале в июле. Представители КНР будут проводить переговоры с челябинскими предпринимателями. В составе китайской делегации — лидеры тяжелой и легкой промышленности, научной и IТ-сфер, сельского хозяйства.

«Китайские предприниматели очень заинтересованы в южноуральской продукции. Кроме того, они везут с собой новые технологии и идеи их совместной реализации», — сообщила директор центра внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова.

Деловые переговоры пройдут 11 и 12 июля.

Фото с сайта gubernator74.ru

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