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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Челябинск примет самую большую в своей истории делегацию китайских бизнесменов
21.06.2018 г. 12:39
Фото с сайта gubernator74.ru
120 предпринимателей Китая едут за бизнес-партнерами в Челябинск.
Делегация будет работать на Южном Урале в июле. Представители КНР будут проводить переговоры с челябинскими предпринимателями. В составе китайской делегации — лидеры тяжелой и легкой промышленности, научной и IТ-сфер, сельского хозяйства.
«Китайские предприниматели очень заинтересованы в южноуральской продукции. Кроме того, они везут с собой новые технологии и идеи их совместной реализации», — сообщила директор центра внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова.
Деловые переговоры пройдут 11 и 12 июля.
Фото с сайта gubernator74.ru
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