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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Глава управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов покидает свой пост
21.06.2018 г. 12:36
В челябинском управлении Россельхознадзора сменится руководитель.
24 июня Сергею Наумову исполняется 65 лет. Он покинет пост руководителя управления Россельхознадзора в связи с выходом на пенсию. Наумов возглавлял территориальную структуру 13 лет — с момента ее создания.
Он родился в 1953 году в селе Аргаяш. Окончил Курганский сельскохозяйственный институт и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Потом занимал руководящие должности в нескольких колхозах и совхозах, был депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял Аргаяшский район. И с этого поста перешел на госслужбу — стал руководителем управления Россельхознадзора.
«В связи с тем, что предельный возраст пребывания на гражданской государственной службе — 65 лет, Сергей Яковлевич уходит на заслуженный отдых», — сообщили в пресс-службе управления.
Официальной информации о том, кто будет новым руководителем территориального управления, пока нет.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
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