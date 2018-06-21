Глава управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов покидает свой пост

В челябинском управлении Россельхознадзора сменится руководитель.

24 июня Сергею Наумову исполняется 65 лет. Он покинет пост руководителя управления Россельхознадзора в связи с выходом на пенсию. Наумов возглавлял территориальную структуру 13 лет — с момента ее создания.

Он родился в 1953 году в селе Аргаяш. Окончил Курганский сельскохозяйственный институт и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Потом занимал руководящие должности в нескольких колхозах и совхозах, был депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял Аргаяшский район. И с этого поста перешел на госслужбу — стал руководителем управления Россельхознадзора.

«В связи с тем, что предельный возраст пребывания на гражданской государственной службе — 65 лет, Сергей Яковлевич уходит на заслуженный отдых», — сообщили в пресс-службе управления.

Официальной информации о том, кто будет новым руководителем территориального управления, пока нет.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

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