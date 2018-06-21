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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Чебаркуле родственники бросили старика на улице и оставили записку
21.06.2018 г. 13:42
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начала проверку ситуации с немощным пенсионером.
В субботу, 16 июня, в Чебаркуле прохожая на улице обнаружила пожилого мужчину, который не смог сказать, кто он и откуда. При нем была записка со следующим текстом: «Петр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город».
Женщина вызвала скорую помощь, а на следующий день мужчину перевели в психоневрологическую больницу в поселке Мирном. При себе у старика был паспорт. Выяснилось, что мужчине 64 года, он прописан в Верхнем Уфалее.
«В больницу поступил звонок от женщины, которая представилась родственницей найденного мужчины и сказала, что вроде бы хочет забрать его. Мы пытаемся выйти на связь с ней, пока не берет трубку», — цитирует Маргариту Павлову пресс-служба омбудсмена.
Уполномоченный рассказала, что у пожилого мужчины деменция, он плохо разговаривает. Сейчас социальные службы готовят документы на его перевод в геронтологический центр и вместе с полицией ищут родственников.
Фото с сайта ombudsman74.eps74.ru
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