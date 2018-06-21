В Чебаркуле родственники бросили старика на улице и оставили записку

Фото с сайта ombudsman74.eps74.ru

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начала проверку ситуации с немощным пенсионером.

В субботу, 16 июня, в Чебаркуле прохожая на улице обнаружила пожилого мужчину, который не смог сказать, кто он и откуда. При нем была записка со следующим текстом: «Петр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город».



Женщина вызвала скорую помощь, а на следующий день мужчину перевели в психоневрологическую больницу в поселке Мирном. При себе у старика был паспорт. Выяснилось, что мужчине 64 года, он прописан в Верхнем Уфалее.

«В больницу поступил звонок от женщины, которая представилась родственницей найденного мужчины и сказала, что вроде бы хочет забрать его. Мы пытаемся выйти на связь с ней, пока не берет трубку», — цитирует Маргариту Павлову пресс-служба омбудсмена.

Уполномоченный рассказала, что у пожилого мужчины деменция, он плохо разговаривает. Сейчас социальные службы готовят документы на его перевод в геронтологический центр и вместе с полицией ищут родственников.

Фото с сайта ombudsman74.eps74.ru

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