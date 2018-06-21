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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Челябинская область заняла восьмое место среди регионов по объемам продаж подержанных машин
21.06.2018 г. 14:41
Фото с сайта avtovolgograda.ru
На Южном Урале за полгода продали почти 53 тыс. автомобилей с пробегом.
Аналитики агентства «Автостат» исследовали ситуацию в 30 регионах. Лидерами списка, несмотря на снижение объемов продаж на вторичном рынке, стали Москва, Московская область и Краснодарский край. В топ-10 вошли Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, Башкортостан, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область.
На Южном Урале объемы продаж автомобилей с пробегом по сравнению с 2017 годом выросли почти на 2% и составили 52 тыс. 700 штук. Наибольший прирост рынка показал Дагестан — там продали на 17% больше авто с пробегом.
Замыкают рейтинг Тюменская, Тульская области и Хабаровский край.
Фото с сайта avtovolgograda.ru
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