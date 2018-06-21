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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Челябинская прокуратура обязала мэрию установить дорожные знаки и нанести разметку возле школ
21.06.2018 г. 12:19
У шести учебных учреждений Челябинска по решению прокуратуры появятся оборудованные пешеходные переходы.
Городскую администрацию через суд обязали установить дорожные знаки и нанести разметку на нескольких участках. Речь идет о школах №59, №62, №116, №119, лицее №120, а также гимназии №48 в Тракторозаводском районе.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Советский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства, однако в законную силу решение еще не вступило.
Фото с сайта chelzoo.ru
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