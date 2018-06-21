Челябинская прокуратура обязала мэрию установить дорожные знаки и нанести разметку возле школ

У шести учебных учреждений Челябинска по решению прокуратуры появятся оборудованные пешеходные переходы.

Городскую администрацию через суд обязали установить дорожные знаки и нанести разметку на нескольких участках. Речь идет о школах №59, №62, №116, №119, лицее №120, а также гимназии №48 в Тракторозаводском районе.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Советский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства, однако в законную силу решение еще не вступило.

Фото с сайта chelzoo.ru

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