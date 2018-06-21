Челябинцев напугало разросшееся кладбище домашних животных в Курчатовском районе

Фото: www.fsvps.ru

Жители Курчатовского района обратились в мэрию с просьбой ликвидировать кладбище домашних животных на северо-западе Челябинска.

Оно расположено в лесопарковой зоне на улице Захаренко. Хозяева хоронят там своих питомцев уже более 20 лет. На кладбище установлены капитальные каменные надгробия.

Обеспокоенные жители считают, что могилы представляют опасность, поскольку многие животные умерли от заразных инфекций. Кроме того, челябинцев возмущает соседство кладбища с детской площадкой. На стороне авторов обращения выступают и ветеринары. Они отмечают, что тела умерших животных — это биологические отходы. Их запрещено закапывать в землю.

Фото: www.fsvps.ru

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