К саммиту ШОС в Челябинске поставят фонарные столбы с каслинским литьем

Фото с сайта gubernator74.ru

Каслинское литье в ближайшие годы задействуют для благоустройства Челябинска.

Гендиректор Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимир Кисилев представил губернатору Борису Дубровскому три концепции благоустройства центра города. Он рассказал, что планируется заменить фонарные столбы на площади Революции с применением программы «Чистое небо», а также обновить ограждения Троицкого моста через реку Миасс.

Представленные концепции теперь будут рассматривать в администрации города и дорабатывать вместе с архитекторами и искусствоведами.

«Каслинское литье поможет показать нам связь прошлого и будущего в регионе», — прокомментировал представленные концепции губернатор Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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