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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
К саммиту ШОС в Челябинске поставят фонарные столбы с каслинским литьем
21.06.2018 г. 10:47
Каслинское литье в ближайшие годы задействуют для благоустройства Челябинска.
Гендиректор Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимир Кисилев представил губернатору Борису Дубровскому три концепции благоустройства центра города. Он рассказал, что планируется заменить фонарные столбы на площади Революции с применением программы «Чистое небо», а также обновить ограждения Троицкого моста через реку Миасс.
Представленные концепции теперь будут рассматривать в администрации города и дорабатывать вместе с архитекторами и искусствоведами.
«Каслинское литье поможет показать нам связь прошлого и будущего в регионе», — прокомментировал представленные концепции губернатор Борис Дубровский.
Фото с сайта gubernator74.ru
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