Челябинскому спортсмену вынесли приговор за продажу анаболических стероидов

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жителя Челябинска осудили за распространение сильнодействующих препаратов.

29-летний челябинец занимался пауэрлифтингом. В интернете он закупал анаболики в виде таблеток и маслянистых жидкостей и перепродавал своим знакомым-спортсменам по более высокой цене.

За сбыт сильнодействующих веществ суд приговорил пауэрлифтера к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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