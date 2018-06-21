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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
Челябинскому спортсмену вынесли приговор за продажу анаболических стероидов
21.06.2018 г. 13:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
Жителя Челябинска осудили за распространение сильнодействующих препаратов.
29-летний челябинец занимался пауэрлифтингом. В интернете он закупал анаболики в виде таблеток и маслянистых жидкостей и перепродавал своим знакомым-спортсменам по более высокой цене.
За сбыт сильнодействующих веществ суд приговорил пауэрлифтера к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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