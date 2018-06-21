Пострадавшие при взрыве газа в Челябинске мать с ребенком остаются в крайне тяжелом состоянии

Фото с сайта chelspasatel.ru

44-летняя женщина и ее 10-летний сын находятся в реанимации после взрыва газа в квартире в Металлургическом районе.

Мальчик получил неглубокие ожоги 80% тела, у его матери более серьезно обожжено 40% кожных покровов. Состояние пострадавших остается очень тяжелым. Они находятся в реанимации челябинского ожогового центра. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе администрации города.

Хлопок газа произошел днем в среду, 20 июня, на втором этаже дома по адресу улица Липецкая, 2. На балконе взорвался переносной баллон. В квартире оказались разрушены стены и сам балкон, а также выбиты двери и окна. Жильцов первых двух подъездов эвакуировали. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, по факту взрыва возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото с сайта chelspasatel.ru

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