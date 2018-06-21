На Градском кладбище в Челябинске незаконно спилили более 50 деревьев

Фото с сайта penzainform.ru

Нелегальный снос зеленых насаждений на Градском кладбище обнаружили сотрудники прокуратуры Курчатовского района.

В результате проверки выяснилось, что всего на территории кладбища незаконно спилили 48 сосен и семь берез. Ущерб оценивается более чем в 2,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы проверки направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Фото с сайта penzainform.ru

Все новости за 21.06.2018 г.»