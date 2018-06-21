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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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На Градском кладбище в Челябинске незаконно спилили более 50 деревьев
21.06.2018 г. 10:13
Фото с сайта penzainform.ru
Нелегальный снос зеленых насаждений на Градском кладбище обнаружили сотрудники прокуратуры Курчатовского района.
В результате проверки выяснилось, что всего на территории кладбища незаконно спилили 48 сосен и семь берез. Ущерб оценивается более чем в 2,2 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы проверки направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
Фото с сайта penzainform.ru
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