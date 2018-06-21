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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинске родителей школьников запугивают арестами за участие в акциях против повышения пенсионного возраста
21.06.2018 г. 10:12
Родители учащихся жалуются на давление со стороны педагогов из-за повышения пенсионного возраста.
Сообщения от них поступили на горячую линию партии «Справедливая Россия». Родители учащихся челябинской школы №152 рассказывают, что их массово вызывают преподаватели. В учреждении под роспись уведомляют о незаконности участия в протестных акциях против повышения пенсионного возраста. Родителей предупреждают, что это влечет за собой арест на 15 суток.
В Центре защиты прав граждан «Справедливой России» заверили, что участие в протестных акциях партии по сбору подписей против повышения пенсионного возраста «абсолютно безопасно». Ранее сообщалось, что мероприятия проходят со среды, 20 июня, во всех крупных городах Челябинской области.
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