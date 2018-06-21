В Челябинске родителей школьников запугивают арестами за участие в акциях против повышения пенсионного возраста

Родители учащихся жалуются на давление со стороны педагогов из-за повышения пенсионного возраста.

Сообщения от них поступили на горячую линию партии «Справедливая Россия». Родители учащихся челябинской школы №152 рассказывают, что их массово вызывают преподаватели. В учреждении под роспись уведомляют о незаконности участия в протестных акциях против повышения пенсионного возраста. Родителей предупреждают, что это влечет за собой арест на 15 суток.

В Центре защиты прав граждан «Справедливой России» заверили, что участие в протестных акциях партии по сбору подписей против повышения пенсионного возраста «абсолютно безопасно». Ранее сообщалось, что мероприятия проходят со среды, 20 июня, во всех крупных городах Челябинской области.

Все новости за 21.06.2018 г.»