Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области почти вдвое выросла доля госконтрактов с малым бизнесом

По итогам 2017 года общий объем госконтрактов с малым бизнесом составил 8,5 млрд рублей.

Это на 93,5% больше, чем в 2016 году. Всего с субъектами малого предпринимательства заключили почти четверть от общего числа государственных контрактов. Этот показатель увеличили вдвое по сравнению с федеральными требованиями — с 15 до 30%.

По заявлениям властей, эта инициатива является одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

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