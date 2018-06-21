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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Челябинской области почти вдвое выросла доля госконтрактов с малым бизнесом
21.06.2018 г. 10:21
Фото с сайта gubernator74.ru
В Челябинской области почти вдвое выросла доля госконтрактов с малым бизнесом
По итогам 2017 года общий объем госконтрактов с малым бизнесом составил 8,5 млрд рублей.
Это на 93,5% больше, чем в 2016 году. Всего с субъектами малого предпринимательства заключили почти четверть от общего числа государственных контрактов. Этот показатель увеличили вдвое по сравнению с федеральными требованиями — с 15 до 30%.
По заявлениям властей, эта инициатива является одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Фото с сайта gubernator74.ru
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