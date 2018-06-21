В Челябинской области наполовину выросли продажи лотерейных билетов

Фото с сайта Afmedia.ru

«Почта России» провела анализ продаж лотерейных билетов в Челябинской области с начала года.

Всего южноуральцы в этом году купили почти 400 тыс. лотерейных билетов, по которым они выиграли в общей сложности 14 млн рублей. Наибольшее количество — 65 тыс. — приобрели жители Магнитогорска. Также в списке городов с самыми азартными жителями находятся Челябинск, Усть-Катав, Карталы, Златоуст и Кыштым.

Наиболее крупный выигрыш в лотерею в этом году на Южном Урале составил 600 тыс. рублей. В пресс-службе челябинского управления «Почты России» напомнили, что с 2014 года все лотереи в России являются государственными. Деньги от продажи билетов идут на развитие отечественного спорта.

Фото с сайта Afmedia.ru

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