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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Челябинской области наполовину выросли продажи лотерейных билетов
21.06.2018 г. 12:35
Фото с сайта Afmedia.ru
«Почта России» провела анализ продаж лотерейных билетов в Челябинской области с начала года.
Всего южноуральцы в этом году купили почти 400 тыс. лотерейных билетов, по которым они выиграли в общей сложности 14 млн рублей. Наибольшее количество — 65 тыс. — приобрели жители Магнитогорска. Также в списке городов с самыми азартными жителями находятся Челябинск, Усть-Катав, Карталы, Златоуст и Кыштым.
Наиболее крупный выигрыш в лотерею в этом году на Южном Урале составил 600 тыс. рублей. В пресс-службе челябинского управления «Почты России» напомнили, что с 2014 года все лотереи в России являются государственными. Деньги от продажи билетов идут на развитие отечественного спорта.
Фото с сайта Afmedia.ru
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