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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Австрийские кулинары испекут 100 булок для гостей Бажовского фестиваля
21.06.2018 г. 13:39
Фото с сайта pravmin74.ru
Повара из Австрии потребовали 27 кг муки, 13 кг творога и пять литров сметаны, чтобы накормить гостей этнофорума.
Делегация из Австрии впервые приедет на Бажовский фестиваль. В ее составе 42 человека, в их числе — музыканты, танцоры и повара. Австрийские кулинары пообещали испечь сотню булочек из продуктов местного производства. Ими будут кормить гостей Бажовского фестиваля, где выступят австрийские духовой оркестр и фольклорная танцевальная группа.
Угощение ждет и зрителей концерта иностранных творческих коллективов в Копейске. В этом году Бажовский фестиваль состоится близ села Демарино в Пластовском районе. Он пройдет с 22 по 24 июня.
Фото с сайта pravmin74.ru
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