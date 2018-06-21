Австрийские кулинары испекут 100 булок для гостей Бажовского фестиваля

Фото с сайта pravmin74.ru

Повара из Австрии потребовали 27 кг муки, 13 кг творога и пять литров сметаны, чтобы накормить гостей этнофорума.

Делегация из Австрии впервые приедет на Бажовский фестиваль. В ее составе 42 человека, в их числе — музыканты, танцоры и повара. Австрийские кулинары пообещали испечь сотню булочек из продуктов местного производства. Ими будут кормить гостей Бажовского фестиваля, где выступят австрийские духовой оркестр и фольклорная танцевальная группа.

Угощение ждет и зрителей концерта иностранных творческих коллективов в Копейске. В этом году Бажовский фестиваль состоится близ села Демарино в Пластовском районе. Он пройдет с 22 по 24 июня.

Фото с сайта pravmin74.ru

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