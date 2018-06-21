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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
На Южном Урале начался сезон грибов
21.06.2018 г. 10:48
Грибники Челябинской области вышли на «тихую охоту».
С потеплением после дождей в южноуральских лесах стали появляться грибы. Жители региона рассказывают, что уже ведрами собирают маслята, подберезовики, коровники и обабки. Фотографиями они делятся в группе «Грибы Челябинской Области» во «ВКонтакте».
Пользователи сообщают, что самый богатый «урожай» собирают в Аргаяшском, Кунашакском и Сосновском районах, а также в окрестностях Миасса.
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