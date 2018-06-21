На Южном Урале начался сезон грибов

Грибники Челябинской области вышли на «тихую охоту».

С потеплением после дождей в южноуральских лесах стали появляться грибы. Жители региона рассказывают, что уже ведрами собирают маслята, подберезовики, коровники и обабки. Фотографиями они делятся в группе «Грибы Челябинской Области» во «ВКонтакте».

Пользователи сообщают, что самый богатый «урожай» собирают в Аргаяшском, Кунашакском и Сосновском районах, а также в окрестностях Миасса.

Все новости за 21.06.2018 г.»