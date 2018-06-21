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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В центре Челябинска электрошкаф украсили изображением туриста с рюкзаком
21.06.2018 г. 09:28
Фото с сайта vk.com/chelurban
Челябинские урбанисты расписали еще один трансформаторный ящик на улицах города.
Художники изобразили на двух стоящих рядом электрошкафах на перекрестке Ленина-Энгельса собирательный образ южноуральского туриста на фоне горного пейзажа. Одну из секций практически полностью занимает огромный рюкзак со значками «Ямантау», «Иремель», «Таганай» и «Сугомак». Из него торчат гитара и коврик-«пенка».
Фотографии расписанных трансформаторных ящиков опубликовали в сообществе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте». Всего активисты расписали порядка 20 электрошкафов в центре города. Так, на одном из них изобразили енота. Есть также короб с портретом Илона Маска.
Фото: Челябинский урбанист / vk.com
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