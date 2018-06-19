Челябинск
- 64.0683р. + 0.5845
- 74.1847р. + 0.7022
Персонально ваш
-
15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
Глав государств на саммите ШОС в Челябинске планируют поселить на месте бывшего детского лагеря
19.06.2018 г. 15:50
Фото с сайта kremlin.ru
В Челябинске построят еще один президентский городок для гостей саммитов ШОС и БРИКС.
Он расположится на берегу озера Смолино на территории бывшего детского лагеря «Чайка». Там за счет частных инвестиций возведут семь коттеджей, которые после проведения саммита поступят в продажу, приводит слова председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева 74.ru.
Ранее сообщалось, что президентский городок для гостей международных форумов, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, строят в поселке «Терема» на выезде из города в сторону Кременкуля.
Фото с сайта kremlin.ru
Новости на эту тему
- 19.06.2018 г. Новый терминал челябинского аэропорта начнут строить в конце июня
- 14.06.2018 г. Челябинск будет использовать опыт Китая при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС
- 13.06.2018 г. Челябинский аэропорт начал готовить площадку под строительство нового терминала
- 09.06.2018 г. Дома в президентском городке, который построят под Челябинском к саммиту ШОС, будут стоить от 10 до 20 млн рублей
- 08.06.2018 г. Президентский городок к саммиту ШОС решили построить напротив конноспортивного комплекса «Рифей»