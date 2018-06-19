Глав государств на саммите ШОС в Челябинске планируют поселить на месте бывшего детского лагеря

Фото с сайта kremlin.ru

В Челябинске построят еще один президентский городок для гостей саммитов ШОС и БРИКС.

Он расположится на берегу озера Смолино на территории бывшего детского лагеря «Чайка». Там за счет частных инвестиций возведут семь коттеджей, которые после проведения саммита поступят в продажу, приводит слова председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева 74.ru.

Ранее сообщалось, что президентский городок для гостей международных форумов, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, строят в поселке «Терема» на выезде из города в сторону Кременкуля.

Фото с сайта kremlin.ru





Все новости за 19.06.2018 г.»